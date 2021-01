Salto con gli sci, programma Willingen 2021: date, orari, diretta tv e streaming (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il programma della tappa di Willingen, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Salto con gli sci. Dal trampolino HS147 della località tedesca si comincia il venerdì 29 gennaio con le qualificazioni. Sabato 30 e domenica 31 si svolgeranno le due prove. Le gare saranno visibili in diretta tv su Eurosport e in streaming sul portale Eurosport Player. Sportface.it seguirà il weekend con aggiornamenti giorno per giorno. IL programma COMPLETO Venerdì 29 gennaioore 15:45 – Qualificazioni Sabato 30 gennaio ore 16:00 – Gara 1 Domenica 31 gennaio ore 16:15 – Gara 2 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildella tappa di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/dicon gli sci. Dal trampolino HS147 della località tedesca si comincia il venerdì 29 gennaio con le qualificazioni. Sabato 30 e domenica 31 si svolgeranno le due prove. Le gare saranno visibili intv su Eurosport e insul portale Eurosport Player. Sportface.it seguirà il weekend con aggiornamenti giorno per giorno. ILCOMPLETO Venerdì 29 gennaioore 15:45 – Qualificazioni Sabato 30 gennaio ore 16:00 – Gara 1 Domenica 31 gennaio ore 16:15 – Gara 2 SportFace.

