Roberto Fico | un esploratore bis per il Conte ter

(Di venerdì 29 gennaio 2021), incaricato dal Quirinale per esplorare la (difficile) fattibilità della maggioranza attuale, a provarci già ci aveva provato, e già in questa legislatura. Non andò benissimo. E fu sempre Matteo Renzi, in un celebre Che Tempo che fa di Fabio Fazio, a far saltare la possibilità di un’intesa tra Pd e 5 stelle. “Siamo seri: chi ha perso le elezioni non può andare al governo”, disse allora l’esponente dem e fine dei giochi. Lo stop arrivò dopo tre giorni di fruttuose esplorazioni del presidente della Camera, salito allo scranno di Montecitorio previo accordo col centrodestra che prevedeva il Senato per Elisabetta Alberti Casellati e soprattutto la bocciatura di Riccardo Fraccaro, poco gradito ai leghisti. “Una volta ha chiamato ladri i deputati in aula”, la motivazione ufficiale che impallinò l’uomo gradito a Di Maio. Già, Di Maio, che di ...