Nuovo lockdown, l’idea di Locatelli: le prossime mosse (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La campagna di vaccinazione in Italia prosegue e il programma “non è saltato”: ad assicurarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Franco Locatelli. In un’intervista al Corriere della sera ha dichiarato quali sono le prossime mosse: “Anche se le riduzioni nella fornitura non erano previste, andiamo avanti”. Locatelli ha detto la sua anche sul lockdown, che in molti tornano a invocare vista l’attuale situazione epidemiologica in Italia. Programma di vaccinazione, Locatelli non dispera Il programma vaccinale contro il coronavirus, ha spiegato meglio Locatelli, non è saltato perché “per i due vaccini già approvati (Pfizer Biontech e Moderna), avremo a disposizione più di 60 ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La campagna di vaccinazione in Italia prosegue e il programma “non è saltato”: ad assicurarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), Franco. In un’intervista al Corriere della sera ha dichiarato quali sono le: “Anche se le riduzioni nella fornitura non erano previste, andiamo avanti”.ha detto la sua anche sul, che in molti tornano a invocare vista l’attuale situazione epidemiologica in Italia. Programma di vaccinazione,non dispera Il programma vaccinale contro il coronavirus, ha spiegato meglio, non è saltato perché “per i due vaccini già approvati (Pfizer Biontech e Moderna), avremo a disposizione più di 60 ...

