M5s | Tucci | ' mi sospendo | piena fiducia nella magistratura'

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Ho deciso, in piena autonomia, di sospendermi dal MoVimento 5 Stelle e contestualmente rassegnare le dimissioni dai ruoli di #facilitatore d'interni e #coordinatore regionale della Calabria. La vicenda che mi vede coinvolto, non ha nulla a che vedere con la politica, né col Movimento 5 stelle che intendo tutelare con questa autosospensione". Lo scrive su Facebook Riccarco Tucci. "In altre sedi tutelerò la mia onorabilità e dignità, non temendo nulla perché ho piena fiducia nella magistratura e, soprattutto, la coscienza pulita", scrive tra l'altro Tucci.

