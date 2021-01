La telefonata tra Conte e Renzi (e cosa rischia Matteo se continua a giocare) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per tutti sembrava chiaro che Renzi ieri non avrebbe posto veti sul nome di Conte quando sarebbe salito al Quirinale. E invece il Matteo toscano davanti a Mattarella congela il premier dimissionario spiegando che, almeno al momento, non gli va dato un nuovo mandato. Eppure poco prima Conte lo aveva chiamato. cosa è successo, qual è il gioco di Renzi e quanto rischia di rimanere con il cerino in mano? Il senatore di Rignano si è ben guardato dal pronunciare un nome alternativo a Conte spiegando che “Noi siamo pronti ad appoggiare un governo, ma questa proposta politica necessita il passaggio ulteriore di capire se vogliono stare o no con noi. Devono confrontarsi con noi, non con gli hashtag. Poi discuteremo delle persone. Io non vedo altra maggioranza ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per tutti sembrava chiaro cheieri non avrebbe posto veti sul nome diquando sarebbe salito al Quirinale. E invece iltoscano davanti a Mattarella congela il premier dimissionario spiegando che, almeno al momento, non gli va dato un nuovo mandato. Eppure poco primalo aveva chiamato.è successo, qual è il gioco die quantodi rimanere con il cerino in mano? Il senatore di Rignano si è ben guardato dal pronunciare un nome alternativo aspiegando che “Noi siamo pronti ad appoggiare un governo, ma questa proposta politica necessita il passaggio ulteriore di capire se vogliono stare o no con noi. Devono confrontarsi con noi, non con gli hashtag. Poi discuteremo delle persone. Io non vedo altra maggioranza ...

