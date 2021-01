I Soliti Ignoti | l' ospite Marta Flavi non riesce a vincere

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La puntata de Iandata in onda ieri sera, giovedì 28 gennaio 2021, su Rai 1 ha visto come protegonista la vip. La donna è andata molto vicino auna somma davvero importante, infatti si stava giocando addirittura 113.500 euro. Nonostante sia andata molto vicino a portare a casa la vittoria, lanon è riuscita a concludere nel migliore dei modi la sua avventura al famoso programma televisivo che va in onda su Rai 1.: concorrente sfortuna a I, come i vari personaggi dello spettacolo che hanno partecipato al programma targato Rai, ha giocato peruna somma di denaro da donare in ...