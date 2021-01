Governo: via libera Cdm a Procida capitale della cultura (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo Dario Franceschini, ha deliberato, all'esito dell'espletamento di una apposita procedura di selezione, il conferimento del titolo di "capitale italiana della cultura" per l'anno 2022 alla città di Procida". E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi seguito al Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivitàli e il turismo Dario Franceschini, ha deto, all'esito dell'espletamento di una apposita procedura di selezione, il conferimento del titolo di "italiana" per l'anno 2022 alla città di". E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi seguito al Cdm.

