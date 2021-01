Destinazione Napoleone | viaggio fra luci e ombre dell' imperatore a 200 anni dalla scomparsa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Due secoli fa morivaBonaparte (1769-1821), solo, nell’isola di Sant’Elena, nell’Atlantico meridionale, dove gli inglesi lo avevano spedito in esilio. Era il “5 maggio” e Alessandro Manzoni dedica al condottiero francese i celebri versi Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, tormentone di generazioni di studenti. Oggi, a 200da quel dì, un itinerario culturale certificato del Consiglio d’Europa gli dedica il progetto Déstination Napoléon, grand tour che tocca 50 città in 12 paesi d’Europa, per uno slalom, fra l’utile e il dilettevole, da fare in auto, in moto, pedalando o perfino a cavallo attraverso rievocazioni storiche, palazzi, monumenti, musei, mobili, opere d’arte e leggi, oltre a un vasto patrimonio immateriale legato al mito di Bonaparte. Ci sono mete frequentate e famose e altre più sconosciute, a conferma che l’era ...