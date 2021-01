Xbox Series S possibile zavorra? 'Non limiterà in modo significativo lo sviluppo' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quando Microsoft ha presentato per la prima volta Xbox Series S, molti l'hanno elogiata per essere un "punto di ingresso" significativamente più economico nella next-gen, ma molti altri hanno criticato le sue specifiche inferiori rispetto a Series X. In seguito alla discussione, la stessa Microsoft ha dichiarato con orgoglio che la console non limiterà la next-gen di Xbox. Mentre resta da vedere quanto sarà vero, uno sviluppatore che sicuramente non ritiene che la console limiterà Xbox Series X o PS5 è Fatshark, sviluppatore del titolo d'azione in prima persona Warhammer 40,000: Vermintide 2 e del suo successore Warhammer 40,000: Darktide. Di recente Gamingbolt ha fatto diverse domande ai membri del team di sviluppo, tra cui il CEO ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quando Microsoft ha presentato per la prima voltaS, molti l'hanno elogiata per essere un "punto di ingresso" significativamente più economico nella next-gen, ma molti altri hanno criticato le sue specifiche inferiori rispetto aX. In seguito alla discussione, la stessa Microsoft ha dichiarato con orgoglio che la console nonla next-gen di. Mentre resta da vedere quanto sarà vero, uno sviluppatore che sicuramente non ritiene che la consoleX o PS5 è Fatshark, sviluppatore del titolo d'azione in prima persona Warhammer 40,000: Vermintide 2 e del suo successore Warhammer 40,000: Darktide. Di recente Gamingbolt ha fatto diverse domande ai membri del team di, tra cui il CEO ...

misteruplay2016 : ‘Xbox Series S non limiterà in modo significativo lo sviluppo dei giochi’ - Eurogamer_it : Fatshark crede che '#XboxSeriesS non limiterà in modo significativo lo sviluppo dei giochi'. - xbox_series : fra un'ora sul pass?? - BPrince95 : RT @XboxItalia: 'L’ultimo horror firmato Bloober Team è un ottimo ponte tra la nuova generazione e i vecchi classici del genere, con una st… - BPrince95 : RT @XboxItalia: 'Riesce nell’arduo intento di offrire un’esperienza di gioco differente e coraggiosa, merce rara in un periodo come quello… -