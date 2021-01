Una delle minacce informatiche più pericolose al mondo è stata fermata (Di giovedì 28 gennaio 2021) Come funziona Emotet? (immagine: Europol)Un’azione congiunta di forze dell’ordine e autorità giudiziarie di tutto il mondo ha permesso di interrompere la botnet Emotet assumendo il controllo della sua infrastruttura. In termini di efficacia e numerosità di vittime, Emotet è stata una delle più significative minacce informatiche globali dell’ultimo decennio, arrivando addirittura a essere definita dagli esperti di cybersecurity di Sophos “più pericolosa di Wannacry”, l’attacco ransomware che nel 2017 colpì computer e reti a livello globale. Nel 2014 Proofpoint ha individuato l’autore di Emotet come il Threat Actor (Ta) 542 e da allora ha osservato centinaia di migliaia di email veicolare il malware giornalmente. Lo shutdown di Emotet è stato il risultato di uno sforzo congiunto delle ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) Come funziona Emotet? (immagine: Europol)Un’azione congiunta di forze dell’ordine e autorità giudiziarie di tutto ilha permesso di interrompere la botnet Emotet assumendo il controllo della sua infrastruttura. In termini di efficacia e numerosità di vittime, Emotet èunapiù significativeglobali dell’ultimo decennio, arrivando addirittura a essere definita dagli esperti di cybersecurity di Sophos “più pericolosa di Wannacry”, l’attacco ransomware che nel 2017 colpì computer e reti a livello globale. Nel 2014 Proofpoint ha individuato l’autore di Emotet come il Threat Actor (Ta) 542 e da allora ha osservato centinaia di migliaia di email veicolare il malware giornalmente. Lo shutdown di Emotet è stato il risultato di uno sforzo congiunto...

Ultime Notizie dalla rete : Una delle Da radiatori per moto a quelli di navi e treni: una delle aziende leader è di Montemurlo gonews Protezione del clima: adottata la Strategia climatica a lungo termine della Svizzera

Nel 2019 il Consiglio federale ha deciso che entro il 2050 la Svizzera non dovrà emettere più gas serra di quanti non ne possano essere assorbiti dai pozzi di carbonio naturali e tecnici. Con l’obiett ...

Cognigy ottiene un finanziamento per rispondere alla domanda crescente di AI conversazionale nella regione Asia-Pacifico

Cognigy ha annunciato quest’oggi di aver ottenuto un investimento agli investimenti da Global Brain, una delle maggiori società di capitale di rischio ...

Cognigy ha annunciato quest'oggi di aver ottenuto un investimento agli investimenti da Global Brain, una delle maggiori società di capitale di rischio ...