UFFICIALE Malcuit lascia il Napoli e va in prestito alla Fiorentina

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha ufficializzato l’acquisto di Kevindal: i dettagli dell’operazione nel comunicato dei viola Kevinè un nuovo giocatore della. Il terzino franceseilcon la formula delsecco e resterà in viola sino al termine della stagione. COMUNICATO – «ACFcomunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall’ S.S.C., i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin, nato a Chatenay-Malabry, il 31 luglio 1991, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Club partenopeo, anche le maglie di Monaco, Saint-Etienne e Lilla». Bienvenue à?? Kevin ...

FiorentinaUno : COMUNICATO UFFICIALE, Malcuit è un nuovo giocatore della Fiorentina - - fantapazzcom : Ufficiale: Malcuit è un nuovo giocatore della Fiorentina - tuttonapoli : UFFICIALE - Malcuit alla Fiorentina: svelata la formula dell'operazione - 100x100Napoli : La nota ufficiale della #SSCNapoli. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Fiorentina, arriva Malcuit -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Malcuit

Due anni e mezzo d’azzurro prima di salutare, almeno in prestito, in questa finestra di mercato invernale. Kevin Malcuit è ufficialmente un calciatore della Fiorentina, come ...La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Kevin Malcuit dal Napoli: i dettagli dell'operazione nel comunicato dei viola ...