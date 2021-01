Scambiarsi Sanchez e Dzeko | la tentazione di Inter e Roma

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Mandare Edinalla corte di Antonio Conte per prendersi Alexis: la doppiadiper cercare di sfruttare la sessione invernale del calciomercato, togliersi dei problemi dalla rosa e presentarsi allo sprint finale del campionato con forze fresche e squadra più competitiva. Prima ancora che una trattativa, si tratta di un'idea a costo quasi zero. Condizione sine qua non in un mercato senza soldi e nel quale pesano anche le incertezze societarie in casa, quelle che hanno convinto Conte ad accettare l'idea di non poter avere rinforzi e di dover fare con quello che ha già a disposizione. Il punto di partenza è la rottura clamorosa trae Fonseca. Uno strappo difficile, forse impossibile, da ricucire visto che affonda le radici ...