Riapre il suo bar per pagare i debiti | multato tre volte

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Aveva riaperto il suo bar per avere la possibilità dicontratti per mantenere viva la sua attività. BaristaFelice Tribbioli titolare del bar Fuera di Cuneo, aveva riaperto il suo locale per disperazione. Le banche chiedeva che rientrasse dal suo debito, e lui per evitare di essere segnalato e vedere quindi compromessa la sua posizione, soprattutto da imprenditore, ha deciso di riaprire, di fatto, contravvenendo all’ultimo dpcm che nella sua regione gli impediva la riapertura. Ha dato sostegno quindi alla protesta #ioapro ed ha alzato la saracinesca del suo locale. Ma le cose non sono andate per il meglio per Felice, che in cinque giorni ha collezionato tre verbali, per l’ammontare di 2000 euro, oltre ad un decreto di chiusura per 30 giorni. Una riposta da parte dello Stato, che potrebbe, a ...