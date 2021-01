Napoli, Santacroce dà l’addio al calcio: “Troppi infortuni. Potevo dare di più” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’ex difensore azzurro Fabiano Santacroce dà l’addio al calcio a soli 34 anni. Ha giocato con la maglia del Napoli dal 2008 l 2011, sembrava potesse diventare un giocatore di alto livello ma la sua carriera è stata costernata di infortuni. Dal 2008 al 2001 con la casacca azzurra ha messo in cascina un bottino di 62 presenze. Il suo primo anno e mezzo, fu acquistato nella sessione invernale, furono eccezionali. Grande tecnica e la marcatura stretta facevano di lui un ottimo giocatore nonostante avesse soli 22 anni. Dopo due campionati giocati ad alto livello però si è dovuto arrendere agli infortuni e così è iniziata la sua parabola discendente. Dopo il club attualmente allenato da Rino Gattuso infatti Santacroce ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ex difensore azzurro Fabianodàala soli 34 anni. Ha giocato con la maglia deldal 2008 l 2011, sembrava potesse diventare un giocatore di alto livello ma la sua carriera è stata costernata di. Dal 2008 al 2001 con la casacca azzurra ha messo in cascina un bottino di 62 presenze. Il suo primo anno e mezzo, fu acquistato nella sessione invernale, furono eccezionali. Grande tecnica e la marcatura stretta facevano di lui un ottimo giocatore nonostante avesse soli 22 anni. Dopo due campionati giocati ad alto livello però si è dovuto arrendere aglie così è iniziata la sua parabola discendente. Dopo il club attualmente allenato da Rino Gattuso infattiha ...

