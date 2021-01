"Musi lunghi". Zingaretti esce rifiutando le domande. Tensione ai massimi livelli: quella scoperta durante il colloquio con Mattarella (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicola Zingaretti ripropone un governo a guida Giuseppe Conte. "Bisogna aiutare l'Italia a uscire da questo momento buio". Il segretario del Pd è di poche parole. Dopo le consultazioni, oltre a elencare i fondi europei necessari, Zingaretti non si spinge oltre. Anzi, esce dalla sala del Quirinale rifiutando domande. Anche quella dell'inviata di Enrico Mentana. Il motivo? È proprio il direttore del Tg La7 a spiegarlo: "Il Pd lo ha scoperto da Sergio Mattarella, noi da fonti certe: Italia Viva ha detto no per ora a un altro governo guidato da Conte". Una notizia che ha sicuramente terremotato l'esecutivo giallorosso e innervosito Zingaretti. "Musi lunghi", li chiama Mentana quelli della delegazione dem. Il Partito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicolaripropone un governo a guida Giuseppe Conte. "Bisogna aiutare l'Italia a uscire da questo momento buio". Il segretario del Pd è di poche parole. Dopo le consultazioni, oltre a elencare i fondi europei necessari,non si spinge oltre. Anzi,dalla sala del Quirinale. Anchedell'inviata di Enrico Mentana. Il motivo? È proprio il direttore del Tg La7 a spiegarlo: "Il Pd lo ha scoperto da Sergio, noi da fonti certe: Italia Viva ha detto no per ora a un altro governo guidato da Conte". Una notizia che ha sicuramente terremotato l'esecutivo giallorosso e innervosito. "", li chiama Mentana quelli della delegazione dem. Il Partito ...

Ultime Notizie dalla rete : Musi lunghi NBA, Brooklyn ancora ko: musi lunghi per i big three in panchina a fine partita. VIDEO Sky Sport La Roma multa Dzeko e gli toglie la fascia

CALCIO Mentre a Trigoria continua la saga dei musi lunghi tra Dzeko e Fonseca, il club sta provando anche a cedere il giocatore: sembrava essere credibile la pista West Ham (ma il giocatore ha detto n ...

La storia del cagnolino dipinto da Manet

Dipinta nel 1879 e a lungo sconosciuta, l'opera "Minnay" di Édouard Manet sarà presto battuta all'asta. Il lavoro rappresenta un cucciolo di cane.

