Juventus, Cristiano Ronaldo non rispetta le norme e va a Courmayeur con Georgina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aperta un’indagine Cristiano Ronaldo non era presente nella partita di ieri sera, 27 gennaio, di Coppa Italia vinta per 4 a 0 contro la Spal. Il campione portoghese, lasciato a riposo ha comunque, involontariamente catturato l’attenzione. Il portoghese ha sfruttato il giorno off per festeggiare il compleanno della fidanzata Georgina Rodriguez, fino a qui nulla di male se non fosse che dal Piemonte (zona arancione) è andato a Courmayeur con tanto di video postato e poi successivamente cancellato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) I carabinieri del gruppo di Aosta hanno aperto un’indagine e non è detto che non arrivi anche un provvedimento disciplinare da parte del club. I motivi di spostamento da ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aperta un’indaginenon era presente nella partita di ieri sera, 27 gennaio, di Coppa Italia vinta per 4 a 0 contro la Spal. Il campione portoghese, lasciato a riposo ha comunque, involontariamente catturato l’attenzione. Il portoghese ha sfruttato il giorno off per festeggiare il compleanno della fidanzataRodriguez, fino a qui nulla di male se non fosse che dal Piemonte (zona arancione) è andato acon tanto di video postato e poi successivamente cancellato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) I carabinieri del gruppo di Aosta hanno aperto un’indagine e non è detto che non arrivi anche un provvedimento disciplinare da parte del club. I motivi di spostamento da ...

