Italia's Got Talent 2021 Frank Matano e Joe Bastianich si sfidano con i peperoncini (video) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia's Got Talent 2021 la sfida con i peperoncini tra Frank e Joe Italia's Got Talent 2021 ha regalato nella prima puntata una sfida molto piccante: Joe Bastianich e Frank Matano si sono sfidati a colpi di peperoncini dal meno al più piccante. Daniela Piron, vicepresidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino, ha portato alcune varietà di peperoncini assaggiandole lei stessa alternandoli con un "po' di caseina" come ha detto lei stessa, espressione trasformata in un tormentone da Frank. Ma dopo la sua "esibizione" Piron ha invitato i "maschi della giuria" sul palco per sfidarsi a colpi di peperoncino. Frank e Joe hanno accettato ...

