Inter-Benevento, Conte in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’Inter di Antonio Conte ospita il Benevento nel match valevole per la ventesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma sabato 30 gennaio gennaio alle ore 20:45 nel palcoscenico di San Siro. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Milan in Coppa Italia, i nerazzurri tornano a concentrarsi sul campionato. Conte alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa venerdì 29 gennaio alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’di Antonioospita ilnel match valevole per la ventesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma sabato 30 gennaio gennaio alle ore 20:45 nel palcoscenico di San Siro. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Milan in Coppa Italia, i nerazzurri tornano a concentrarsi sul campionato.alla vigilia della gara, parlerà invenerdì 29 gennaio alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, purtroppo non possiamo condividere la gioia per la vittoria nel #DerbyMilano a San Siro… - SkySport : Serie A, arbitri della 20^ giornata: Bologna-Milan a Doveri, Pasqua per Inter-Benevento - Vatenerazzurro1 : Questa sera alle 21.30 live! Ospiti Maurizio Biscardi e Mattia Altobelli @Spillino83! Parleremo di Inter Benevento,… - giornaleradiofm : Calcio: Bologna-Milan a Doveri, Pasqua per Inter-Benevento: (ANSA) - ROMA, 28 GEN - Daniele Doveri (di Roma 1) è l'… - interclubpavia : Calcio: Bologna-Milan a Doveri, Pasqua per Inter-Benevento -