Governo | Bonetti | ' no a numeri raccogliticci | perimetro del Conte II'

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Il perimetro è quello della maggioranza che ha fatto nascere questo Governo e poi, in ambito parlamentare, su progetti e idee, ci sia spazio eventuale" per allargarsi "ma sulla chiarezza delle proposte, non su numeri raccogliticci". Lo ha detto Elena Bonetti a TgCom24. "L'Italia si salva se mettiamo in campo le migliori proposte, serie, strutturali. Il tema non è arrivare a fine legislatura ma dare prospettiva a un cammino di ripartenza necessario", ha spiegato la ex ministra di Italia viva.

