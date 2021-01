Giusy Versace in sala operatoria: "Per tornare a correre e ballare più forte di prima” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giusy Versace si mostra sorridente nel letto dell’ospedale. Pollice in su per tranquillizzare i fan e rassicurarli sul fatto che tutto è andato bene. L’atleta paralimpica è stata operata nelle scorse ore all’ospedale Pini di Milano. Versace ha perso entrambi gli arti inferiori in un incidente stradale nel 2005, ora si è sottoposta a un intervento chirurgico alla gamba sinistra. “La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da percorrere e la rende più o meno semplice. Questo l’ho già imparato 15 anni fa e ne faccio tesoro, oggi più che mai” si legge nella didascalia al post apparso su Instagram “Ho avuto bisogno di un piccolo ritocco alla mia gambina sinistra per tornare a camminare, correre e ballare più forte di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)si mostra sorridente nel letto dell’ospedale. Pollice in su per tranquillizzare i fan e rassicurarli sul fatto che tutto è andato bene. L’atleta paralimpica è stata operata nelle scorse ore all’ospedale Pini di Milano.ha perso entrambi gli arti inferiori in un incidente stradale nel 2005, ora si è sottoposta a un intervento chirurgico alla gamba sinistra. “La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da pere la rende più o meno semplice. Questo l’ho già imparato 15 anni fa e ne faccio tesoro, oggi più che mai” si legge nella didascalia al post apparso su Instagram “Ho avuto bisogno di un piccolo ritocco alla mia gambina sinistra pera camminare,piùdi ...

HuffPostItalia : Giusy Versace in sala operatoria: 'Per tornare a correre e ballare più forte di prima” - zazoomblog : Giusy Versace di nuovo in sala operatoria: “Tornerò più forte di prima” - #Giusy #Versace #nuovo #operatoria: - zazoomblog : Giusy Versace di nuovo in sala operatoria: “tornerò più forte di prima” - #Giusy #Versace #nuovo #operatoria:… - zazoomblog : Giusy Versace di nuovo in sala operatoria: “tornerò più forte di prima” - #Giusy #Versace #nuovo #operatoria: - PdF_educazione : RT @AnnaMonia_A: Tokyo: appello Giusy Versace 'tragico Italia senza inno' - Sport - ANSA -