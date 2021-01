Giulia De Lellis, confessione choc sul GF VIP: “Un incubo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giulia De Lellis si è lasciata andare ad una confessione choc sulla sua partecipazione al GF VIP: ecco le sue parole Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate in Italia. La romana è anche molto seguita sui social network. Solo su Instagram, ad esempio, conta quasi cinque milioni di seguaci. La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 28 gennaio 2021)Desi è lasciata andare ad unasulla sua partecipazione al GF VIP: ecco le sue paroleDeè una delle modelle e influencer più amate in Italia. La romana è anche molto seguita sui social network. Solo su Instagram, ad esempio, conta quasi cinque milioni di seguaci. La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsaeChia : #GiuliaDeLellis ripercorre la sua storia con #CarloBeretta e ammette: “E’ la persona più buona e interessante che a… - blogtivvu : Giulia De Lellis è in cattivi rapporti con Andrea Iannone? Un “errore” la costringe ad intervenire – VIDEO - scemografia : Ma Giulia Valentina che sponsorizza la piastra di Dyson che non è capace ad utilizzare e infatti è il parrucchiere… - IsaeChia : #GiuliaDeLellis rivela con quale dei suoi ex fidanzati non è rimasta in buoni rapporti e sulla sua partecipazione a… - Luckyluciano971 : RT @eantoniopolonia: + BREAKING NEWS + Nuno Tavares è pronto ad atterrare in terra partenopea. Giuntoli e ADL ragionano sul da farsi, ince… -