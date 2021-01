Caso Gregoretti, il giudice a Palazzo Chigi. Conte interrogato come testimone al processo contro Matteo Salvini (Di giovedì 28 gennaio 2021) La sala verde trasformata in aula di giustizia. Udienza a porte chiuse, il leader della Lega è presente. Il premier dovrà spiegare il video di fine 2019 in cui dice: "Prima i ricollocamenti poi lo sbarco" Leggi su repubblica (Di giovedì 28 gennaio 2021) La sala verde trasformata in aula di giustizia. Udienza a porte chiuse, il leader della Lega è presente. Il premier dovrà spiegare il video di fine 2019 in cui dice: "Prima i ricollocamenti poi lo sbarco"

