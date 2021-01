Apple, record storico per i ricavi E Facebook fa 11 miliardi di profitti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luci e ombre nelle trimestrali pubblicate da Apple, Facebook e Tesla. Quasi solo luci per Apple che ha superato le attese degli analisti e ha pubblicato la sua prima trimestrale con ricavi superiori ai 100 miliardi di dollari. Anche Facebook ha registrato una trimestrale sopra le attese con ricavi saliti a 28 miliardi, ma "incertezze" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luci e ombre nelle trimestrali pubblicate dae Tesla. Quasi solo luci perche ha superato le attese degli analisti e ha pubblicato la sua prima trimestrale consuperiori ai 100di dollari. Ancheha registrato una trimestrale sopra le attese consaliti a 28, ma "incertezze" Segui su affaritaliani.it

