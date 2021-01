Tiktok non c’entra con la morte del bambino di Bari. Ma… (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il bambino trovato impiccato a Bari non avrebbe voluto suicidarsi. E non avrebbe neanche partecipato a una challenge su Tiktok. Non aveva neanche un telefonino personale del resto. Ma la vicenda della bimba di Palermo morta pochi giorni fa potrebbe comunque costituire un legame. Infatti il piccolo ne aveva sentito parlare. E, come scrive il Corriere, potrebbe aver emulato il gesto come se fosse un gioco, ma non aveva intenzione di morire: Il bambino era a conoscenza di quanto accaduto a Palermo, sapeva di quella ragazzina di 10 anni morta per soffocamento pochi giorni prima mentre girava un video su Tiktok, il social degli adolescenti, e probabilmente era rimasto colpito visto che in casa ne avevano anche parlato. È quanto trapela dalla prima fase delle indagini sulla tragedia che si è consumata lunedì ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Iltrovato impiccato anon avrebbe voluto suicidarsi. E non avrebbe neanche partecipato a una challenge su. Non aveva neanche un telefonino personale del resto. Ma la vicenda della bimba di Palermo morta pochi giorni fa potrebbe comunque costituire un legame. Infatti il piccolo ne aveva sentito parlare. E, come scrive il Corriere, potrebbe aver emulato il gesto come se fosse un gioco, ma non aveva intenzione di morire: Ilera a conoscenza di quanto accaduto a Palermo, sapeva di quella ragazzina di 10 anni morta per soffocamento pochi giorni prima mentre girava un video su, il social degli adolescenti, e probabilmente era rimasto colpito visto che in casa ne avevano anche parlato. È quanto trapela dalla prima fase delle indagini sulla tragedia che si è consumata lunedì ...

