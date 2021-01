Quando parla Mattarella? L’attesa per il discorso dopo le dimissioni di Conte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando parla Mattarella? È questa una delle domande più ricorrenti nelle ultime ore, all’indomani delle dimissioni presentate dal premier Giuseppe Conte. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 gennaio, è previsto l’inizio delle consultazioni. Si comincia con il confronto tra il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle due Camere; giovedì toccherà ai rappresentanti dei gruppi parlamentari (Per le Autonomie e Misti saranno i primi, per concludere con il Partito democratico al tardo pomeriggio); venerdì 29 gennaio ultimo giorno di consultazioni, con il Centrodestra unito e infine il Movimento 5 Stelle alle ore 17. Il calendario dettagliato delle consultazioni è disponibile sul sito del Quirinale a questo link. Quando parla ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021)? È questa una delle domande più ricorrenti nelle ultime ore, all’indomani dellepresentate dal premier Giuseppe. Nella giornata di oggi, mercoledì 27 gennaio, è previsto l’inizio delle consultazioni. Si comincia con il confronto tra il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle due Camere; giovedì toccherà ai rappresentanti dei gruppimentari (Per le Autonomie e Misti saranno i primi, per concludere con il Partito democratico al tardo pomeriggio); venerdì 29 gennaio ultimo giorno di consultazioni, con il Centrodestra unito e infine il Movimento 5 Stelle alle ore 17. Il calendario dettagliato delle consultazioni è disponibile sul sito del Quirinale a questo link....

CarloCalenda : Quando si parla dei sondaggi sul partito di #Conte ricordarsi una cosa: le persone che rispondono lo fanno su un PD… - romeoagresti : Bello. Bello. Bello. D’altro canto, si sa, quando si parla di #DelPiero l’ottimo G.B. Olivero non ha rivali. Lettur… - AMorelliMilano : Parla #ciampolillo. La Xylella si combatte col sapone che riduce la carica batterica come quando ci laviamo le man… - tuttopuntotv : Quando parla Mattarella? L’attesa per il discorso dopo le dimissioni di Conte #mattarella #crisidigoverno… - prohaska83 : @danielelozzi @Iux2410 Sì, da loro è gravissimo sbagliarsi su questo. Un po' come da noi quando qualche scriteriat… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando parla "Quando parla Conte?", "quando arriva il cashback": le nostre ricerche su Google StartupItalia Allenatore arrestato a Trieste, il presidente del San Luigi calcio: "Lo abbiamo denunciato noi"

trieste; cronaca; Allenatore arrestato a Trieste, il presidente del San Luigi calcio: "Lo abbiamo denunciato noi" Il presidente del San Luigi Calcio Ezio Peruzzo (Fotto di Matteo ...

Recensione Project Starship X: un bullet hell stroboscopico

Un delirante viaggio interstellare tra la frenesia di RECCA e le atmosfere folli di WarioWare nella nostra recensione di Project Starship X.

trieste; cronaca; Allenatore arrestato a Trieste, il presidente del San Luigi calcio: "Lo abbiamo denunciato noi" Il presidente del San Luigi Calcio Ezio Peruzzo (Fotto di Matteo ...Un delirante viaggio interstellare tra la frenesia di RECCA e le atmosfere folli di WarioWare nella nostra recensione di Project Starship X.