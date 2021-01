Monster Hunter Rise: annunciati console e Controller Pro a tema (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nintendo ha recentemente annunciato che per l’uscita di Monster Hunter Rise sarà disponibile anche una Nintendo Switch e un Pro Controller a tema Nel corso degli anni la serie di Monster Hunter ha raccolto sempre più fan, ma una grossa fetta è nata solo recentemente. Grazie all’avvento di Monster Hunter: World su PC e console fisse la fan base si è allargata molto, raggiungendo anche persone che non si erano mai approcciate prima a un titolo del brand. Adesso molti di questi fan sono interessati al nuovo capitolo in arrivo per Nintendo Switch, ma non tutti posseggono già la console ibrida di Nintendo. Per fortuna però la grande N ha recentemente annunciato che per l’uscita di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nintendo ha recentemente annunciato che per l’uscita disarà disponibile anche una Nintendo Switch e un ProNel corso degli anni la serie diha raccolto sempre più fan, ma una grossa fetta è nata solo recentemente. Grazie all’avvento di: World su PC efisse la fan base si è allargata molto, raggiungendo anche persone che non si erano mai approcciate prima a un titolo del brand. Adesso molti di questi fan sono interessati al nuovo capitolo in arrivo per Nintendo Switch, ma non tutti posseggono già laibrida di Nintendo. Per fortuna però la grande N ha recentemente annunciato che per l’uscita di ...

