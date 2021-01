La prima scheda grafica discreta Intel per PC desktop non è pensata per i videogiochi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le nuove schede Intel Iris Xe discrete per desktop hanno ricevuto la collaborazione di Asus. Arriveranno in bundle con i PC e sono dedicate al mercato mainstream e aziendale. Tre uscite 4K HDR, Adaptive Sync, supporto alla decodifica AV1 e 4 GB di memoria.... Leggi su dday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le nuove schedeIris Xe discrete perhanno ricevuto la collaborazione di Asus. Arriveranno in bundle con i PC e sono dedicate al mercato mainstream e aziendale. Tre uscite 4K HDR, Adaptive Sync, supporto alla decodifica AV1 e 4 GB di memoria....

MaxRibaudo : Bisogna avere memoria. Bisogna ricordarsi cos'è accaduto a Marzo 2020, mica fare come la popolazione tedesca che ve… - blackeyes972 : Cos’è un eSIM e come funziona Questo articolo esamina il passaggio dalla scheda SIM fisica al mondo digitale del p… - Lupetto979 : @TizianoRoma1927 @swimmerpg @_RomamoR @TheBigPaul72 @cciop_ @kikiejiji Io prima pagavo questo via digitale terrestr… - LuraghiRoberto : @GiovaQuez La scheda tecnica di Comirnaty prevede la II dose DOPO 21 giorni dalla prima. - DarioConti1984 : Iris Xe, la prima scheda video desktop di Intel è tra noi: la vedremo nei PC preassemblati -

Ultime Notizie dalla rete : prima scheda Iris Xe, la prima scheda video desktop di Intel è tra noi: la vedremo nei PC preassemblati Hardware Upgrade La prima scheda grafica discreta Intel per PC desktop non è pensata per i videogiochi

Le nuove schede Intel Iris Xe discrete per desktop hanno ricevuto la collaborazione di Asus. Arriveranno in bundle con i PC e sono dedicate al mercato mainstream e aziendale. Tre uscite 4K HDR, Adapti ...

Per un Danubio più blu

Audi Environmental Foundation, Babor e la start-up everwave collaborano ad un progetto per la raccolta dei rifiuti plastici nei fiumi.

Le nuove schede Intel Iris Xe discrete per desktop hanno ricevuto la collaborazione di Asus. Arriveranno in bundle con i PC e sono dedicate al mercato mainstream e aziendale. Tre uscite 4K HDR, Adapti ...Audi Environmental Foundation, Babor e la start-up everwave collaborano ad un progetto per la raccolta dei rifiuti plastici nei fiumi.