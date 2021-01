Hades batte The Last of Us Parte II e si aggiudica il premio Game of the Year ai New York Game Awards 2021

(Di mercoledì 27 gennaio 2021), il dungeon crawler roguelike realizzato da Supergiant Entertainment, ha vinto numerosi premi alla decima edizione dei New, incluso il più importante, ilof the. Il presidente e fondatore del NewVideoCritics Circle Harold Goldberg ha dichiarato: "Tutti i giochi nominati erano straordinari, maha sorpreso i nostri critici in molti modi. Dalla superba recitazione, alla scrittura avvincente, al meraviglioso comparto artistico, alla musica emozionante, alplay bilanciato,merita davvero di essere il decimo gioco dell'anno dei New...

The Last of Us 2 batte The Witcher 3 e diventa il videogioco capace di vincere più riconoscimenti in assoluto nella storia.