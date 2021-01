Governo, Zingaretti blinda Conte Strada in salita, torna l'ipotesi voto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo Governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte". E' il punto chiave della relazione di Nicola Zingaretti alla direzione nazionale del partito. Nonostante alcune voci fuori dal coro, come... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovodi cambiamento. Quello di Giuseppe". E' il punto chiave della relazione di Nicolaalla direzione nazionale del partito. Nonostante alcune voci fuori dal coro, come... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Sosteniamo l’ipotesi di proporre a Mattarella il nome di Conte” – Video - petergomezblog : Dimissioni, domani Conte al Quirinale. M5s, Pd e Leu per un nuovo incarico al premier. Zingaretti: “Con lui per un… - Linkiesta : Conte non c’è più. Nessuno (a parte una destra finora irrilevante) parla più di elezioni, come faceva Zingaretti f… - amgela10918159 : RT @claudio_2022: Zingaretti: «Nuovo governo di cambiamento con Conte» e nessuna fiducia a Iv. E dove sarebbe il cambiamento. Gli attori… - Aldosavar : RT @fenice_risorta: Zingaretti governo di alto profilo...si con un prestito (diritto di riscatto??????) ai cosiddetti responsabili una senatri… -