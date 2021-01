Conte e Renzi: la partita a scacchi sul Conte Ter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri sera Giuseppe Conte su Facebook ha lanciato un appello per un’alleanza “di chiara lealtà europeista” per un governo di salvezza nazionale. Sempre ieri è nato il gruppo Europeisti Maie-Centro Democratico, che però ancora non ha i numeri necessari per dare sicurezze per una maggioranza solida. Conte ha ancora bisogno di Renzi? E il leader di Italia Viva cosa vuole fare? “È il momento, dunque, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale. Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per approvare una riforma elettorale di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri sera Giuseppesu Facebook ha lanciato un appello per un’alleanza “di chiara lealtà europeista” per un governo di salvezza nazionale. Sempre ieri è nato il gruppo Europeisti Maie-Centro Democratico, che però ancora non ha i numeri necessari per dare sicurezze per una maggioranza solida.ha ancora bisogno di? E il leader di Italia Viva cosa vuole fare? “È il momento, dunque, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale. Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per approvare una riforma elettorale di ...

