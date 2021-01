Accadde oggi I fatti più importanti nella storia accaduti il 27 Gennaio

(Di mercoledì 27 gennaio 2021). Il 27è il 27° giorno del calendario gregoriano. Mancano 338 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante Il 27si festeggia Sant’ Angela Merici, fondatrice della Compagnia delle dimesse di sant’Orsola. Si celebra inoltre la Giornata della memoria, ricorrenza internazionale istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto. Leggi anche >>> L'articolo proviene da YesLife.it.

RaiNews : #AccaddeOggi: 100 anni fa a #Livorno nasceva il #Pci #21gennaio - StellatoMassimi : MAI PIÙ agli orrori dell'OLOCAUSTO Oggi, onorando la giornata della memoria, spiegherò ai più giovani cosa accadde… - Etya73 : Accadde Oggi – 27 Gennaio - _Fab1ana_ : Accadde Oggi – I fatti del giorno nella storia | 27 gennaio : Wolfgang Amadeus Mozart - gentecheaccende : Accadde Oggi – 27 Gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi

TrevisoToday

Atto finale in Cassazione per il dermatologo accusato dell’omicidio della moglie Giulia Ballestri. Permessi non prima del marzo 2022 ...Il nuovo presidente Joe Biden dovrà ricucire un Paese spaccato. Ma anche il Partito Repubblicano dovrà ripensarsi, avendo il coraggio di chiudere col suo passato più buio ...