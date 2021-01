Xiaomi, ottiche Hasselblad in arrivo sui prossimi smartphone? (Di martedì 26 gennaio 2021) In principio fu Nokia con Zeiss, prestigiosa casa tedesca nota per le ottiche di grande precisione. È seguita Huawei che, quando ha deciso di fare il salto di qualità, ha avviato una joint venture con la storica azienda fotografica tedesca Leica, le cui ottiche hanno consentito agli smartphone del colosso cinese di primeggiare in tutti i test fotografici, portando la fotografia su smartphone a un nuovo livello qualitativo. Ora, visto il successo di questi cameraphone “evoluti”, molti altri si stanno rivolgendo a soluzioni simili, è il caso del recente accordo tra OnePlus e la stessa Leica e l’avvio delle trattative tra Xiaomi e nientemeno che Hasselblad, leggendario marchio svedese che costruisce alcune delle macchine fotografiche più apprezzate al mondo. la notizia è stata fatta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) In principio fu Nokia con Zeiss, prestigiosa casa tedesca nota per ledi grande precisione. È seguita Huawei che, quando ha deciso di fare il salto di qualità, ha avviato una joint venture con la storica azienda fotografica tedesca Leica, le cuihanno consentito aglidel colosso cinese di primeggiare in tutti i test fotografici, portando la fotografia sua un nuovo livello qualitativo. Ora, visto il successo di questi cameraphone “evoluti”, molti altri si stanno rivolgendo a soluzioni simili, è il caso del recente accordo tra OnePlus e la stessa Leica e l’avvio delle trattative trae nientemeno che, leggendario marchio svedese che costruisce alcune delle macchine fotografiche più apprezzate al mondo. la notizia è stata fatta ...

