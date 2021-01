Vaccini, i tagli nella consegna delle dosi fanno saltare i programmi: rinvio di un mese dagli over 80 ai disabili. Ecco cosa succede ora (Di martedì 26 gennaio 2021) ANCONA - I ritardi ed i tagli nelle consegne dei Vaccini anti - Covid hanno rallentato non poco la tabella di marcia, tanto che il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha annunciato uno ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 26 gennaio 2021) ANCONA - I ritardi ed inelle consegne deianti - Covid hanno rallentato non poco la tabella di marcia, tanto che il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha annunciato uno ...

fattoquotidiano : VACCINI IN RITARDO Le istituzioni europee ci ripensano: “La Ue intende far rispettare i contratti firmati' [di Marc… - marghiadnsal : RT @fortuneitalia: Pfizer invitata a rispettare il contratto di fornitura dei #vaccini . Non ancora chiaro se a fare l'eventuale causa debb… - fortuneitalia : Pfizer invitata a rispettare il contratto di fornitura dei #vaccini . Non ancora chiaro se a fare l'eventuale causa… - TgVerona : Il viceministro conferma i tagli nel numero di dosi di vaccini nelle prossime settimane. Da oggi priorità ai richia… - RadioItaliaIRIB : Vaccini e tagli Pfizer tra scandali e ritardi -