USA, fiducia consumatori oltre attese a gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si rafforza la fiducia dei consumatori americani a gennaio. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un rialzo dell’indice a 89,3 punti rispetto agli 87,1 punti del mese di dicembre (rivisti da un preliminare 88,6). Il dato è migliore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in aumento fino a 89. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup. Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si rafforza la fiducia deiamericani a. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment deiha segnalato un rialzo dell’indice a 89,3 punti rispetto agli 87,1 punti del mese di dicembre (rivisti da un preliminare 88,6). Il dato è migliore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in aumento fino a 89. Il sondaggio sulla fiducia deiè basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.

ManlioDS : La fiducia al Presidente #Conte, l'ego di #Renzi, i prossimi ristori e l'insediamento del nuovo Presidente #USA… - AnnalisaChirico : Polverini passa col governo e attribuiscono tale scelta a una presunta love story. Pure Rossi, ex assistente di Ber… - Noiconsalvini : Mario Giarrusso (Ex M5S che ha votato CONTRO la fiducia a Conte): 'Ciampolillo? Il M5S lo usa per mantenere le polt… - moneypuntoit : ?? USA: fiducia consumatori in aumento a gennaio ?? - AnnaBontoi : Oggi i traders di Elevate Your Trading, attendono l'uscita dei dati sulla fiducia dei consumatori USA. -

Ultime Notizie dalla rete : USA fiducia Usa: Gozi, 'da Biden messaggio di speranza' Affaritaliani.it