Una falla di TikTok metteva a repentaglio i dati dei profili privati

(Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Una vulnerabilità di TikTok permetteva di bypassare le protezioni di sicurezza dei profili privati, consentendo di accedere a informazioni sensibili. Scoperta dalla società israeliana di cybersecurity Check Point Research e corretta dagli sviluppatori della app dopo la segnalazione, la falla avrebbe consentito, se sfruttata, di raccogliere dati come numero di telefono, il nickname, immagini del profilo, Id utente anche con un profilo impostato come privato. Il buco nella sicurezza riguardava la funzionalità Trova Amici, che consente di invitare i propri contatti a usare TikTok, cercare tra gli utenti della piattaforma quelli contatti salvati nella rubrica o già amici su Facebook. "Questa vulnerabilità avrebbe ...

Giornata della memoria: il muro del ricordo per le vittime dell'Olocausto

L'iniziativa «I Remember wall» del museo Yad Vashem di Israele. Una piattaforma in costante aggiornamento contiene i nomi e le foto degli ebrei uccisi nei campi di concentramento ...

