Sacchi: "Milan non demoralizzarti, la strada è quella giusta. Juve? Non al top ma sta crescendo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha detto la sua sul Milan, nonostante la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, e sulla Juventus. Sul Milan: "Il Milan sta seguendo la stessa via, ma ha trovato un avversario più? avanti come conoscenze tattiche. I rossoneri non si devono demoralizzare, perché? sono sulla strada giusta. L'organizzazione e l'entusiasmo hanno permesso alla squadra di Pioli di giocare un calcio coraggioso e bello, e di finire in testa il giro- ne d'andata contro qualsiasi pronostico. Il Milan deve continuare ad avere emozioni senza limiti con cui sta vivendo il calcio totale, ogni singolo allenamento e ogni partita". Sulla Juventus: "La Juventus ha battuto un generoso e coraggioso ..."

