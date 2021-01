Roma, caso Dzeko: la società prepara una multa salata (Di martedì 26 gennaio 2021) La dirigenza della Roma starebbe preparando una multa salata per Edin Dzeko dopo gli ultimi avvenimenti In casa Roma tiene ancora banco il caso Edin Dzeko. L’attaccante anche ieri si è allenato a parte e domenica contro l’Hellas Verona dovrebbe essere ancora una volta assente. La dirigenza, viste le difficoltà nel piazzarlo sul fronte calciomercato, cercherà di risanare il rapporto con Fonseca ma starebbe anche pensando di punire il calciatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso starebbero preparando una multa salata per il bosniaco. La famiglia Friedkin vuole un provvedimento esemplare, soprattutto per il quasi ammutinamento avvenuto nella giornata di venerdì. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) La dirigenza dellastarebbendo unaper Edindopo gli ultimi avvenimenti In casatiene ancora banco ilEdin. L’attaccante anche ieri si è allenato a parte e domenica contro l’Hellas Verona dovrebbe essere ancora una volta assente. La dirigenza, viste le difficoltà nel piazzarlo sul fronte calciomercato, cercherà di risanare il rapporto con Fonseca ma starebbe anche pensando di punire il calciatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso starebberondo unaper il bosniaco. La famiglia Friedkin vuole un provvedimento esemplare, soprattutto per il quasi ammutinamento avvenuto nella giornata di venerdì. Leggi su ...

