Repubblica | De Laurentiis è infuriato | ma la panchina non è in bilico

Repubblica racconta oggi della rabbia del presidente De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Verona Il presidente si aspettava una reazione di carattere dopo la resa nella Supercoppa Italiana e invece ha dovuto ingoiare un altro boccone amaro, davanti alla tv De Laurentiis era "infuriato", ma non al punto di intervenire a gamba tesa come fatto in passato. Non esistono riflessioni in corso sul futuro della panchina, insomma. Non per adesso, almeno, dato che gli allenatori sono sempre in bilico e vale pure per Ringhio

