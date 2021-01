Multa da 9,6 milioni a Grindr per aver condiviso i dati degli utenti (Di martedì 26 gennaio 2021) Grindr, l’applicazione d’incontri più utilizzata dalla community lgbtq+, dovrà pagare una Multa dell’ammontare di 9,63 milioni di euro per aver condiviso illegalmente i dati personali dei suoi utenti verso centinaia di inserzionisti. Una Multa salatissima visto nel 2019 la società ha registrato profitti per a 25,5 milioni di euro. A circa un anno dalla denuncia presentata il 14 gennaio 2020 dal Norwegian Consumer Council (Ncc) e da Noyb, associazione europea che si occupa di protezione della privacy fondata dall’attivista austriaco per i diritti digitali Max Schrems, il Garante norvegese per la protezione dei dati personali ha confermato che Grindr non ha ricevuto un consenso valido dagli ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021), l’applicazione d’incontri più utilizzata dalla community lgbtq+, dovrà pagare unadell’ammontare di 9,63di euro perillegalmente ipersonali dei suoiverso centinaia di inserzionisti. Unasalatissima visto nel 2019 la società ha registrato profitti per a 25,5di euro. A circa un anno dalla denuncia presentata il 14 gennaio 2020 dal Norwegian Consumer Council (Ncc) e da Noyb, associazione europea che si occupa di protezione della privacy fondata dall’attivista austriaco per i diritti digitali Max Schrems, il Garante norvegese per la protezione deipersonali ha confermato chenon ha ricevuto un consenso valido dagli ...

