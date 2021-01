L'attacco hacker antisemita in una scuola di Roma (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Lodi ad Hitler e insulti antisemiti - "riaprite i forni" e ancora "posaceneri" - frutto di un attacco hacker sono apparsi durante un evento on line organizzato dall'Istituto Superiore Federico Caffé di Roma dedicato alla Giornata della Memoria. L'intrusione informatica ha portato la scuola a interrompere iniziativa dal titolo "L'ebreo errante nell'arte del 900'. A denunciare l'accaduto e' la presidente della Commissione capitolina Cultura Eleonora Guadagno, che ha postato gli screenshot di quanto accaduto. "Inaccettabile e rivoltante la profanazione da parte di un gruppo di hacker del portale della scuola Federico Caffé di Monteverde Vecchio con bestemmie e inni ad Hitler. La nostra solidarieta' va all'istituto scolastico", scrive Guadagno su Facebook. "Gli eventi come quello ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Lodi ad Hitler e insulti antisemiti - "riaprite i forni" e ancora "posaceneri" - frutto di unsono apparsi durante un evento on line organizzato dall'Istituto Superiore Federico Caffé didedicato alla Giornata della Memoria. L'intrusione informatica ha portato laa interrompere iniziativa dal titolo "L'ebreo errante nell'arte del 900'. A denunciare l'accaduto e' la presidente della Commissione capitolina Cultura Eleonora Guadagno, che ha postato gli screenshot di quanto accaduto. "Inaccettabile e rivoltante la profanazione da parte di un gruppo didel portale dellaFederico Caffé di Monteverde Vecchio con bestemmie e inni ad Hitler. La nostra solidarieta' va all'istituto scolastico", scrive Guadagno su Facebook. "Gli eventi come quello ...

Attacco hacker durante la prima giornata dedicata alla Shoah, indagano Polizia postale e Digos

Il nuovo aggiornamento dei sistemi Apple dovrebbe risolvere alcune fragilità che erano "sfruttate attivamente" dagli hacker.

Attacco hacker durante la prima giornata dedicata alla Shoah, indagano Polizia postale e Digos

[GIORNATA DELLA MEMORIA] Incredibile episodio martedì 26 gennaio durante il webinar con gli studenti del Primo Levi di Badia Polesine (Rovigo), attacco informatico mentre Rachele Cicogna parlava a 400 ...

Il nuovo aggiornamento dei sistemi Apple dovrebbe risolvere alcune fragilità che erano "sfruttate attivamente" dagli hacker.[GIORNATA DELLA MEMORIA] Incredibile episodio martedì 26 gennaio durante il webinar con gli studenti del Primo Levi di Badia Polesine (Rovigo), attacco informatico mentre Rachele Cicogna parlava a 400 ...