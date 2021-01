L’Attacco Dei Giganti 4 | tra polemiche e insulti | la replica dello studio MAPPA

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Diciamoci la verità, con ormai ben sette episodi alle spalle, possiamo già dare un giudizio parziale perDei4. E per quanto possa sembrare un accanimento agli occhi di qualcuno, l’unica problematica di quest’ultima serie rimane la qualità del disegno e delle animazioni, a seguito del cambio die della presa in carico da parteDeideve il suo successo a tantissimi elementi diversi, ma, per le stagioni precedenti, una bella fetta del merito era riservata proprio alla qualità dell’animazione, alla sua spettacolarità, all’impatto visivo e alla maestria nel gestire la regia. E a dire la verità, anche nell’impegno che mettevano nel migliorare il disegno carente dell’autore. Poverino, ...