Lapo Elkann e Joana Lemos, tutto quello che sappiamo sulle nozze entro l’anno (Di martedì 26 gennaio 2021) Un annuncio ufficiale, che confermi le nozze date per imminenti, Lapo Elkann non lo ha fatto. Ma il rampollo di casa Agnelli, legato alla quarantasettenne Joana Lemos, avrebbe già organizzato ogni dettaglio della cerimonia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Elkann avrebbe deciso insieme alla Lemos di sposarsi con rito civile in Portogallo, per potersi dire poi un secondo sì a Gerusalemme, con rito religioso. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) Un annuncio ufficiale, che confermi le nozze date per imminenti, Lapo Elkann non lo ha fatto. Ma il rampollo di casa Agnelli, legato alla quarantasettenne Joana Lemos, avrebbe già organizzato ogni dettaglio della cerimonia. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Elkann avrebbe deciso insieme alla Lemos di sposarsi con rito civile in Portogallo, per potersi dire poi un secondo sì a Gerusalemme, con rito religioso.

CarlottaMiller_ : Decidete semettere me come vice Simona Elkann Non sto scherzando O procedere tra voi In attesa di arrivo di dragh… - GQitalia : Oh oh Lapo ha un nuovo amore - zazoomblog : Joana Lemos chi è la (probabile) futura moglie di Lapo Elkann - #Joana #Lemos #(probabile) #futura… - Giornaleditalia : Lapo Elkann si sposa! Ecco chi è Joana Lemos, la futura moglie - Italia_Notizie : Lapo Elkann: «Con Joana Lemos ci ho provato subito ma è andata male. Vorrei dei figli» -