Jennifer Lopez e le accuse di Botox: «Non chiamatemi bugiarda» (Di martedì 26 gennaio 2021) «Il mio più grande segreto di bellezza è che cerco di essere gentile con gli altri e di dare supporto alle donne», ha dichiarato la star a People in risposta a coloro che l’hanno criticata dicendo che la sua routine di skincare include trattamenti di medicina estetica. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) «Il mio più grande segreto di bellezza è che cerco di essere gentile con gli altri e di dare supporto alle donne», ha dichiarato la star a People in risposta a coloro che l’hanno criticata dicendo che la sua routine di skincare include trattamenti di medicina estetica.

Jennifer Lopez risponde su People magazine a chi l'ha accusata di fare uso di trattamenti iniettabili per avere il suo look «forever young» e regala a tutti un grande consiglio di bellezza ...

