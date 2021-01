Il primo post Facebook di Conte dopo le dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Un’immagine in primo piano, indossando una mascherina, con alle spalle un grande tricolore. Poi un lungo messaggio che spiega ai cittadini cosa accadrà dopo le dimissioni consegnate questa mattina nelle mani del Presidente della Repubblica. Così Giuseppe Conte, poco prima delle 20.30, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il suo primo messaggio dopo quanto accaduto nelle ultime ore tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Un addio? Come anticipato da molte testate, si tratta di un ‘non escludo il ritorno’. Tutto dipenderà dall’esito delle Consultazioni e dalla ricerca di quei ‘responsabili’ a Palazzo Madam. LEGGI ANCHE > Renzi sparisce dai social, ma nella sua Enews dice che «non è Italia Viva ad aver aperto una crisi» «Il Paese, tuttavia, sta attraversando un momento ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 gennaio 2021) Un’immagine inpiano, indossando una mascherina, con alle spalle un grande tricolore. Poi un lungo messaggio che spiega ai cittadini cosa accadràleconsegnate questa mattina nelle mani del Presidente della Repubblica. Così Giuseppe, poco prima delle 20.30, ha pubblicato sulla sua paginail suomessaggioquanto accaduto nelle ultime ore tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Un addio? Come anticipato da molte testate, si tratta di un ‘non escludo il ritorno’. Tutto dipenderà dall’esito delle Consultazioni e dalla ricerca di quei ‘responsabili’ a Palazzo Madam. LEGGI ANCHE > Renzi sparisce dai social, ma nella sua Enews dice che «non è Italia Viva ad aver aperto una crisi» «Il Paese, tuttavia, sta attraversando un momento ...

forumJuventus : Pirlo post #PS5Supercup: 'Alzare il primo trofeo da allenatore è ancora più bello che da giocatore. Abbiamo dimostr… - chanslixie : Quale sará il primo viaggio post covid? — AAAAA non so :(( spero di poter tornare presto nelle filippine :(( + vorr… - giornalettismo : Alla fine della giornata, tra Palazzo Chigi e il #Quirinale, arriva il primo post di Giuseppe #Conte dopo le dimiss… - alkampfer : Guardo il telegiornale, ad un certo punto interrompono::un video di Conte, ah no, un post ufficiale il primo della… - ladyrosmarino : RT @ilfattoblog: 'I danni arrecati all’Italia da questa azione inconsulta, egoistica e dagli orizzonti molto limitati sono enormi'. Primo p… -

Ultime Notizie dalla rete : primo post Mark degli NCT approda su Instagram: ecco il suo primo post Revenews Aidda: “Da W20 in poi aiuteremo le imprese verso la transizione ecologica”

La presidente Giachetti: "Le attività che mettiamo in piedi non devono essere finalizzate all'immediato guadagno, che è ciò che rovina tutto il sistema, ma alla prosperità a medio-lungo termine" ...

Le storie tese tra Gasperini e Immobile: dalle accuse di simulazione al veleno contro la Lazio

Gian Piero Gasperini sembra avere un conto aperto con la Lazio e con Ciro Immobile. Tutto è nato nella scorsa stagione dopo il match andata, con le accuse di simulazione del tecnico al bomber, e la re ...

La presidente Giachetti: "Le attività che mettiamo in piedi non devono essere finalizzate all'immediato guadagno, che è ciò che rovina tutto il sistema, ma alla prosperità a medio-lungo termine" ...Gian Piero Gasperini sembra avere un conto aperto con la Lazio e con Ciro Immobile. Tutto è nato nella scorsa stagione dopo il match andata, con le accuse di simulazione del tecnico al bomber, e la re ...