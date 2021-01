C’è chi sui social propone di boicottare il Viagra per punire il ritardo dei vaccini di Pfizer (Di martedì 26 gennaio 2021) Lui è Ferruccio Sansa, giornalista e personaggio politico – candidato alle elezioni regionali liguri nel 2020 -. Oggi arriva dal suo profilo Facebook una proposta di “sciopero del sesso” – almeno di quello col Viagra – in tutta Europa così da protestare contro i ritardi nella consegna dei vaccini anti-Covid da parte di Pfizer. Il capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria parla quindi di boicottare non solo il Viagra ma anche il Tavor, entrambi prodotti da Pfizer, «quello che doveva fornirci milioni di vaccini mentre invece le dosi arrivano con il contagocce» e quello contro cui dovremmo protestare: l’idea è quindi quella di utilizzare lo sciopero del sesso con Viagra come «arma per piegare il colosso Pfizer». ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 gennaio 2021) Lui è Ferruccio Sansa, giornalista e personaggio politico – candidato alle elezioni regionali liguri nel 2020 -. Oggi arriva dal suo profilo Facebook una proposta di “sciopero del sesso” – almeno di quello col– in tutta Europa così da protestare contro i ritardi nella consegna deianti-Covid da parte di. Il capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria parla quindi dinon solo ilma anche il Tavor, entrambi prodotti da, «quello che doveva fornirci milioni dimentre invece le dosi arrivano con il contagocce» e quello contro cui dovremmo protestare: l’idea è quindi quella di utilizzare lo sciopero del sesso concome «arma per piegare il colosso». ...

