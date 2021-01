Calciomercato Lazio, Musacchio in arrivo dal Milan: la formula del trasferimento (Di martedì 26 gennaio 2021) Al Milan dal 2017/18, Mateo Musacchio ha disputato 75 gare in quattro stagioni in rossonero. Stagioni complicate per il club rossonero, tranne l’ultima – in cui però è stato messo ai margini dal tecnico Stefano Pioli (per lui due presenze tra campionato e coppa Italia). E così l’avventura di Musacchio all’ombra del Duomo pare destinata a concludersi: come anticipato ieri da Gianluca Di Marzio e confermato quest’oggi da pressoché tutti i siti dedicati all’universo del Calciomercato, su Musacchio ci sarebbe la Lazio. Nelle ultime ore l’agente del giocatore, Marcelo Lombilla, e il dirigente biancoceleste Igli Tare stanno limando i dettagli del contratto: ci sarebbe già un’intesa di massima su ingaggio e durata del contratto e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) Aldal 2017/18, Mateoha disputato 75 gare in quattro stagioni in rossonero. Stagioni complicate per il club rossonero, tranne l’ultima – in cui però è stato messo ai margini dal tecnico Stefano Pioli (per lui due presenze tra campionato e coppa Italia). E così l’avventura diall’ombra del Duomo pare destinata a concludersi: come anticipato ieri da Gianluca Di Marzio e confermato quest’oggi da pressoché tutti i siti dedicati all’universo del, suci sarebbe la. Nelle ultime ore l’agente del giocatore, Marcelo Lombilla, e il dirigente biancoceleste Igli Tare stanno limando i dettagli del contratto: ci sarebbe già un’intesa di massima su ingaggio e durata del contratto e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata ...

