Auto elettrica | ricarica in un lampo | colonnine ultrafast di Enel X nelle stazioni di servizio IP

Qualcosa si muove. Anche in Italia iniziano a diffondersi le stazioni di ricarica 'ultrafast'. Quelle che consentono di fare il pieno ai veicoli elettrici in pochi minuti e, se dislocate nei punti ...

Bastano cinque minuti per fare il pieno. Dopo anni di studi e ricerche è stata finalmente prodotto la prima batteria per auto elettriche che fa il «pieno» come una vettura tradizionale. Progettato ...

PSA Vigo produrrà la versione elettrica del Partner che sarà lanciata quest’anno

La casa automobilistica Peugeot lancerà nella seconda metà di quest’anno la versione elettrica del suo modello Partner, ...

