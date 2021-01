Amici, la concorrente Arianna Gianfelici contro Rudy Zerbi: “È un incubo” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tutti i concorrenti sentono la pressione della gara: per Arianna Gianfelici, però, le cose stanno peggiorando a causa di Rudy Zerbi. Doveva essere un rapporto tranquillo quello tra Arianna e Zerbi, che l’aveva fortemente voluta nella sua squadra. Arrivata alla quinta sfida del programma, però, la ragazza sente di vivere un incubo. “Sta diventando un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Tutti i concorrenti sentono la pressione della gara: per, però, le cose stanno peggiorando a causa di. Doveva essere un rapporto tranquillo quello tra, che l’aveva fortemente voluta nella sua squadra. Arrivata alla quinta sfida del programma, però, la ragazza sente di vivere un. “Sta diventando un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

8_Alessia : Io a novembre: non guarderò Amici con lo stesso animo degli altri anni. Io ora: ascolto in loop almeno 5 canzoni d… - acivodul_ : @Yuki47604868 Non saprei, il non ricordo nessun ex concorrente di Amici di nome Tancredi - quellagentile_ : RT @excuusemeliam: vi giuro io mai stata cosi legata ad un concorrente di amici come lo sono a bubi, non so neanche io perché ma mi va bene… - excuusemeliam : vi giuro io mai stata cosi legata ad un concorrente di amici come lo sono a bubi, non so neanche io perché ma mi va… - Lilia_Zannoni : RT @nikpalm64: La faccio semplice: Masterchef, si presenta un concorrente, Cristiano nel caso. Giudice/chef: Con chi sei venuto? C.: Con… -