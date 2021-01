Walter Zenga nella tempesta mediatica: La difesa di Fulvio Collovati (Di lunedì 25 gennaio 2021) Walter Zenga continua ad essere al centro della bufera mediatica per il rapporto con i figli, a sua difesa scende in campo Fulvio Collovati. Fulvio Collovati a difesa di Walter Zenga – Instagramnella casa del ‘Grande Fratello Vip’ sono stati tanti, negli ultimi mesi, i gossip clamorosi e le storie raccontate che hanno visto protagonisti gli inquilini di Cinecittà. Una delle ultime, scaturita da un ingresso avvenuto soltanto nelle scorse settimane, sta tenendo banco in maniera molto importante. Il tutto nasce da Andrea Zenga, entrato nella casa in un secondo momento, ed il suo rapporto con il padre Walter, ex ... Leggi su kronic (Di lunedì 25 gennaio 2021)continua ad essere al centro della buferaper il rapporto con i figli, a suascende in campodi– Instagramcasa del ‘Grande Fratello Vip’ sono stati tanti, negli ultimi mesi, i gossip clamorosi e le storie raccontate che hanno visto protagonisti gli inquilini di Cinecittà. Una delle ultime, scaturita da un ingresso avvenuto soltanto nelle scorse settimane, sta tenendo banco in maniera molto importante. Il tutto nasce da Andrea, entratocasa in un secondo momento, ed il suo rapporto con il padre, ex ...

