Vaccini in ritardo, Galli: “Più si allungano i tempi più aumenta rischio di nuove varianti”. Ricciardi: “Serve zona rossa di un mese” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel resto d’Europa e nel mondo le nuove varianti del coronavirus costringono i Paesi a imporre nuovi lockdown, mentre in Italia la settimana appena conclusa ha segnato un rallentamento nel trend dei contagi. Ma, con le consegne dei Vaccini che procedono tra le incertezze e la campagna di immunizzazione degli over 80 – la fascia più a rischio – che è stata posticipata, è necessario mantenere forti restrizioni. È il monito che arriva contemporaneamente dal consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi, e dal primario dell’ospedale Sacco, il professor Massimo Galli. Le varianti, spiega Ricciardi, “sono un pericolo” e Serve una zona rossa in tutte le Regioni “per quattro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel resto d’Europa e nel mondo ledel coronavirus costringono i Paesi a imporre nuovi lockdown, mentre in Italia la settimana appena conclusa ha segnato un rallentamento nel trend dei contagi. Ma, con le consegne deiche procedono tra le incertezze e la campagna di immunizzazione degli over 80 – la fascia più a– che è stata posticipata, è necessario mantenere forti restrizioni. È il monito che arriva contemporaneamente dal consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter, e dal primario dell’ospedale Sacco, il professor Massimo. Le, spiega, “sono un pericolo” eunain tutte le Regioni “per quattro ...

